شاهد: ترامب يتحدث عن افتتاح سفارة بلاده في القدس برسالة مسجلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة مسجلة خلال مراسم افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، الاثنين، إنه لا يزال ملتزما بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال ترامب الذي أثار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقله السفارة إلى القدس من تل أبيب، غضب الفلسطينيين ومخاوف دولية: "أملنا الأكبر هو السلام".
وأضاف: "الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماما بتسهيل اتفاق سلام دائم... ستظل الولايات المتحدة صديقا عظيما لإسرائيل وشريكا في قضية الحرية والسلام".
وعبر تويتر أيضا
كما نشر ترامب تغريدتين عبر تويتر حول الحدث، الأولى قال فيها إن مراسم افتتاح السفارة ستنقل مباشرة عبر قناة "فوكس نيوز" و"فوكس نيوز بيزنس"، مشيرا إلى أنه "يوم عظيم لإسرائيل".
وفي الرسالة الثانية، قال ترامب: "يوم كبير لإسرائيل. مبروك".
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