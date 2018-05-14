أعلن متنزه فيرونجا الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد أنه تم إطلاق سراح رهينتين بريطانيتين وسائقهما الكونغولي بعد أن تم اخطفهم الجمعة.
تحرير رهينتين بريطانيتين وسائقهما اختطفوا الجمعة
تحرير رهينتين بريطانيتين وسائقهما اختطفوا الجمعة
وكان روبرت جيستي وبيثان ديفيز قد خطفا مع سائقهما يوم الجمعة أثناء زيارتهما لأقدم متنزه وطني في أفريقيا. وقُتلت ماكيسيا بركة حارسة المتنزه البالغة من العمر 25 عاما أثناء عملية الخطف التي وقعت قرب قرية كيباتي شمالي جوما مباشرة.
وقال البريطانيان المفرج عنهما إنهما " ممتنان جدا للدعم الممتاز" الذي حصلا عليه. وأضافا في بيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية أنهما لن يدليا بتصريحات أخرى.
وقال المتنزه على موقعه الإلكتروني إن الحارسة بركة أصيبت بجروح خطيرة عندما هاجم مسلحون السيارة التي كان الأربعة يركبون فيها.
وأضاف أن بركة نُقلت إلى مستشفى قريب لتلقى علاج طبي عاجل ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروحها.وشهد شرق الكونجو موجات من العنف على مدى الثلاثين عاما الماضية كما كان بؤرة حربين اندلعتا فيما بين عامي 1996 و2003 وأسفرتا عن موت الملايين بسبب الجوع والمرض بشكل أساسي.
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