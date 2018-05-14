الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم ينتخب نيمار أفضل لاعب ومبابي أفضل أمل

هذه الانتخابات جرت خلال الاحتفال السابع والعشرين للاتحاد الفرنسي الذي أقيم يوم الأحد بباريس ووزعت خلاله الجوائز كما يلي:

• البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس، الذي بدأ اللعب مع فريق باريس سان جيرمان، حصد جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم، والتي كانت قد أعطيت لزميله في الفريق اديسون كافاني. ورغم أن نيمار، مهاجم الفريق الباريسي قد غاب عن آخر شهرين من العام الحالي لخضوعه لعملية جراحية في قدمه، فقد سجل 19 هدفاً و13 تمريرة حاسمة في 20 مباراة فقط من مباريات دوري الدرجة الأولى.

هذا وتتحدث الأوساط الرياضية الفرنسية عن رغبة نيمار بالانتقال الى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

• كما حصد جائزة أفضل أمل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان. مبابي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، سجل هذا الموسم 13 هدفاً وحقق 7 تمريرات حاسمة في 25 مباراة من مباريات دوري الدرجة الأولى.

• أما أفضل لاعب فرنسي يلعب في الخارج فهو نغولو كانتي. كانتي الذي هو أيضاً أفضل لاعب في فريق تشيلسي الإنجليزي، نافسه على هذه الجائزة كل من كريم بنزيمة وصامويل اومتيتي وانطوان غريزمان.

• وحصد ستيف ماندادا جائزة أفضل حارس مرمى فريق مرسيليا الاولمبي. هذه الجائزة كانت قد أعطيت الموسم الماضي لدانيجيل سوباسيك.

• مدرب فريق باريس سان جيرمان اوناي ايميري فاز هذا العام بجائزة أفضل مدرب التي سبقه إليها العام الماضي ليوناردو جارديم. ايميري سينهي مسيرته مع الفريق الباريسي بعد أن حقق معه 7 ألقاب من بينها بطولة دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم.

• وبالنسبة لدوري الدرجة الثانية، فقد انتخب مهاجم رينس ديغو ريغوناتو أفضل لاعب. البرازيلي ريغوناتو كان قد سجل خلال الموسم 9 أهداف و13 تمريرة.

• ودوماً عن دوري الدرجة الثانية، كانت جائزة أفضل حارس مرمى من نصيب بول برناردوني من فريق كليرمون فيران. برناردوني استعاره النادي من فريق بوردو، وسيلعب الموسم المقبل مع فرق دوري الدرجة الأولى.

أفضل اللاعبات في فرنسا

• وبالنسبة للنساء، فإن جائزة أفضل لاعبة فقد استحقتها دزينيفير ماروسزان من فريق أولمبيك ليون. لاعبة الوسط المجرية ساهمت بشكل كبير في حصد اللقب الثاني عشر لفريقها هذا العام.

• جائزة أفضل أمل حصدتها لاعبة باريس سان جيرمان ماري أنطوانيت كاتوتو. هذا الموسم سجلت 20 هدفاً في 18 مباراة وساهمت بشكل كبير بفوز فريقها في المرتبة الثانية بعد الفريق الليوني.