شاهد: ثيران هائجة تثير الرعب في شوارع مدينة ألمانية

تمكن خمسة ثيران من الفرار من احدى المزارع بمدينة ليفيركوسين في ألمانيا، ليلة الاثنين 14 مايو/ أيار، ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية.
الحادثة تطلبت تدخل قوات الأمن والدفاع المدني ليتم السيطرة عليهم بعد ثماني ساعات، بعد أن تلقوا بلاغات بسوء الحالة المرورية نتيجة تواجد بعض الثيران على الطريق السريع A3. واضطر السائقون للانتظار عدة ساعات.
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وتمكن مختصون من حديقة الحيوانات "كولون"، من السيطرة عليها بحقنهم بمادة مخدرة، أخذت مفعولها بعد ساعتين تقريبا، وتم نقلهم إلى الحديقة.
الطريف في الموضوع هو أن رجال الشرطة والدفاع المدني اضطروا لاستخدام الرافعة لحمل أحد الثيران بسبب وزنه، أحد سائقي السيارات العالقين قال:"شاهدنا فجأة ثيراناً تجري بين السيارات، لم يكن المشهد اعتياديا، خاصة مع تلك القرون الطويلة التي يمتلكونها".
وألمح سائق آخر إلى أنه اضطر للانتظار سبع ساعات حتى حلت المشكلة.