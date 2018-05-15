نيسان / أبريل 2018 : الشهر الأكثر احتراراً في العالم

وفقاً لخرائط أعدتها خدمات برنامج مراقبة الأرض الأوروبي كوبرنيكوس، تعرض يورونيوز تحديثاً شهرياً حول المناخ في العالم: هذا العدد مخصص لشهر نيسان / أبريل 2018.
الشهر الماضي كان واحداً من أحر أشهر نيسان/ أبريل في العالم.
كانت درجة الحرارة العالمية أعلى بكثير من المتوسط الشهر الماضي مع بعض الاستثناءات، خاصة في الولايات المتحدة وكندا.
هطلت أمطار غزيرة لتخفف الجفاف في جنوب إفريقيا.
في أوروبا ، كان شهر نيسان/ أبريل حارًا بشكل استثنائي، لا سيما في وسط وجنوب شرق القارة.
شهدت بعض المدن الكبرى قدوم الصيف حيث بلغت درجات الحرارة ثلاثين درجة مئوية.
ألمانيا سجلت رقماً قياسياُ في سجل درجات حرارتها خلال شهر نيسان/ أبريل.
على المستوى الأوربي، لم تكن أوربا أكثر دفئًا على الإطلاق منذ العام 1979 على الأقل: 2.4 درجة مئوية أعلى من المتوسط في هذا الشهر.
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