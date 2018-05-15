بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد وصفها قتلى غزة ب"الإرهابيين"

استدعت وزراة الخارجية البلجيكية سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا، سيمونا فرانكل بعد أن صرحت هذه الأخيرة أن المتظاهرين الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة إرهابيون.وقالت في حديث لها للتلفزيون البلجيكي "يؤسفني مقتل أي كائن بشري، حتى الـ55 إرهابيا الذين حاولوا عبور الحدود". السلطات البلجيكية دعت بدروها إلى تحقيق دولي في مواجهات غزة.

هذا ودعت فرنسا مجدداً السلطات الإسرائيلية إلى إظهار التعقل وضبط النفس عند استخدام القوة التي يجب أن تكون متناسبة تماماً مع الفعل، وهي تذكّر بواجب حماية المدنيين، ولا سيما القاصرين منهم، وبحق الفلسطينيين بالتظاهر السلمي.