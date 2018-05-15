بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد وصفها قتلى غزة ب"الإرهابيين"

استدعت وزراة الخارجية البلجيكية سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا، سيمونا فرانكل بعد أن صرحت هذه الأخيرة أن المتظاهرين الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة إرهابيون.وقالت في حديث لها للتلفزيون البلجيكي "يؤسفني مقتل أي كائن بشري، حتى الـ55 إرهابيا الذين حاولوا عبور الحدود". السلطات البلجيكية دعت بدروها إلى تحقيق دولي في مواجهات غزة.
هذا ودعت فرنسا مجدداً السلطات الإسرائيلية إلى إظهار التعقل وضبط النفس عند استخدام القوة التي يجب أن تكون متناسبة تماماً مع الفعل، وهي تذكّر بواجب حماية المدنيين، ولا سيما القاصرين منهم، وبحق الفلسطينيين بالتظاهر السلمي.
وقالوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
" تدعو فرنسا جميع الأطراف الفاعلة إلى إبداء تحملها للمسؤولية بغية تجنب اشتعال الوضع مرة أخرى. وبعد عدة أسابيع من أعمال العنف، وأمام العدد المتزايد للضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة "
واستنكرت فرنسا القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس معتبرة القرار الأميركي انتهاكا للقانون الدولي ولا سيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعتبر باريس أن وضع القدس في القانون الدولي يجب أن يتحدد في إطار مفاوضات، مثل مجمل المعايير المتفق عليها دولياً، وذلك من أجل التوصل إلى حلّ عادل ومستدام، أي إقامة دولتين تتعايشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن على أن تكون القدس عاصمتهما.
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