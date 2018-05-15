دوائر صفراء على حصن تاريخي: عندما يتحول الإبداع الفني إلى كارثة

منذ نحو شهر تقريبا، عكف الفنان السويسري ذو الشهرة العالمية فيليس فاريني وفريق عمله، على رسم لوحة جدارية على حصن مدينة كاركاسون الفرنسية الذي يعود إلى القرون الوسطى، وذلك احتفالا بالذكرى العشرين على تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المدينة وحصونها، ضمن التراث الإنساني العالمي.

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وامتدت اللوحة الفنية من الدوائر الصفراء المرسومة على أكثر من 400 متر. ويقول الفنان السويسري إن اللون الأصفر يتناغم مع اللون الرمادي للجدران، ولكن لا يبدو أن الفكرة راقت للجميع، إذ دعا حوالي 2000 شخص من خلال عريضة إلى إزالة الدوائر الصفراء، والحفاظ على الوجه الطبيعي لجدران الحصن.