لماذا يختلف المسلمون على تحديد أول أيام رمضان شهر الصوم والعبادة

معظم الدول الإسلامية تتحرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو بواسطة المنظار وذلك في اليوم الأخير من شهر شعبان الذي هو يومه التاسع والعشرون. وفي هذا اليوم يغيب القمر قبل أو مع الشمس منذراً ببدء شهر الصوم.

لكن إن استحالت رؤية الهلال في ذلك اليوم فإن اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان يعتبر اليوم ما قبل الأخير له. وبما أن شهر شعبان لا يزيد عن 30 يوماً فإن شهر رمضان يبدأ حكماً بعد يوم منه.

هذا وقد دعت جميع الدول والحكومات في العالم الإسلامي لتحري الهلال. منها ما زال ينتظر حتى كتابة هذا المقال، ومنها من حدد الأربعاء أول يوم من أيام الصوم، كما أفادت مجالس الائمة في كل من تركيا والسويد وأوروبا وفق بيان المجلس الاوروبي للإفتاء والبحوث ولبنان.

لكن في لبنان مثلاً، فرغم أن المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع محمد حسين فضل الله قد حدد الأربعاء أول أيام رمضان وذلك "بالاعتماد على المعطيات الفلكية العلمية الدقيقة"، فقد دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان دعا لالتماس هلال رمضان يوم الأربعاء ما يعني ان أول أيام الصوم هو الخميس.

فاضافة الى المجلس الاسلامي الاعلى في لبنان، حدد أئمة آخرون الخميس ليكون أول أيام شهر الصوم والعبادة مثل استراليا وإيران وعمان.

بيان مجلس الائمة الفيدرالي الاسترالي

ففي إيران مثلاً ولدى المسلمين الشيعة فهناك فارق يوم واحد عن بقية الدول الإسلامية التي تتبع المذهب السني أي أن يوم الثلاثاء الذي هو في التقويم الغربي 15 أيار/مايو يتوافق مع 28 شعبان في إيران و29 شعبان في العديد من الدول التي تتبع المذهب السني. وهكذا فإن شهر رمضان يبدأ في إيران ولدى بعض المسلمين الشيعة يوم الخميس في 17 أيار/مايو.

ماذا يقول علماء الفلك؟

مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من أبو ظبي مركزاً له، ويعنى بالشؤون الفلكية ويعتمد عليه المهتمون بالعلوم الفلكية، يقول موقعه الالكتروني إن التقويم الهجري العالمي مبني على حسابات مسبقة أي انه لا ينتظر الرصد العلمي ورؤية الهلال. وأعلن ان بداية الشهر في النطاق الغربي من الكرة الأرضية ستكون يوم الأربعاء في 16 أيار/مايو أما بدايته في النطاق الشرقي فستكون الخميس في 17 أيار/مايو.

خارطة تبين مدى امكانية رؤية خلال شهر رمضان من العالم يوم الثلاثاء الموقع الالكتروني لمركز الفلك الدولي

خارطة تبين مدى امكانية رؤية خلال شهر رمضان من العالم يوم الاربعاء الموقع الالكتروني لمركز الفلك الدولي

في هذين الرسمين يقول المركز إنه يتوقع رؤية

- المناطق الملونة بالاحمر يعني أن رؤية الهلال مستحيلة منها

-المناطق الملونة بالازرق يعني أن رؤية الهلال ممكنة بالتلسكوب

- المناطق الملونة بالزهري تعني أنه من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حال صفاء الغلاف الجوي

- المناطق الملونة باللون الاخضر يعني ان رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة

وقد اعتمد مدير المركز الدكتور محمد شوكت عودة في هذه الخلاصة على استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء في جميع المناطق الشمالية من العالم وبعض المناطق الوسطى بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس، كما أن رؤية الهلال في اليوم نفسه من مناطق إسلامية أخرى من العالم فهي غير ممكنة بسبب غروب القمر بعد الشمس حتى مع استخدام أكبر التلسكوبات الفلكية.