انتقادات كبيرة للاعبي المنتخب الألماني أوزيل وغوندوغان بسبب لقائهما بإردوغان

فخلال الزيارة التي امتدت لثلاثة أيام، التقط إردوغان صورا مع مسعود أوزيل، لاعب نادي أرسنال، وإلكاي غوندوغان، لاعب نادي مانشستر سيتي، في مدينة لندن.

وعلى رغم أن اللاعبين يحملان جنسية ألمانيا ويمثلان منتخبها دوليا، إلا أنهما من أصول تركية.

تغريدة لحزب العدالة والتنمية التركي

من جهة أخرى، تثير الحملة الرئاسية الحالية لإردوغان جدلا كبيرا، إذ أُدين من قبل منظمات إنسانية وناشطين حقوقيين بسجن صحفيين وقادة المعارضة.

تغريدة اللاعب الألماني مسعود أوزيل

كما أن التوقيت يبدو سيئا، لجهة أن المنتخب الألماني أعلن اليوم، الثلاثاء، عن القائمة الأولية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم التي تقام الشهر القادم في روسيا.

انتقادات

وعلى إثر انتشار الصور عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، طالب العديد من المشجعين الألمان باستبعاد أوزيل وغوندوغان من تشكيلة المنتخب، بسبب "الدعاية" المزعومة التي يقومان بها لصالح حملة إردوغان.

وعبر موقع تويتر، نشر راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، تغريدتين حول الأمر، جاء في إحداهما: "إن الاتحاد الألماني لكرة القدم يحترم الوضع الخاص للاعبين ذوي الأصول غير الألمانية (المهاجرين)، لكن كرة القدم والاتحاد الألماني يمثلان قيما لا يحترمها إردوغان بشكل كاف".

تغريدة رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

الجزء الثاني من تغريدة رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

وفي الثانية كتب غريندل: "لأجل ذلك، إنه أمر غير لائق أن يتم استغلال لاعبي منتخبنا الوطني، دعائيا، من أجل حملته (إردوغان). بالتأكيد، فإن لاعبيْنا لم يساعدا على تعزيز عمل الاتحاد الألماني بهذا التصرف".

من جانبه، قال أوليفر بيرهوف، اللاعب السابق للمنتخب الألماني والمدير الحالي له: "لا أشك في أي شيء حول التزام مسعود وإلكي الواضح باللعب للمنتخب الألماني والتماهي مع قيمنا".

وأضاف: "لم يكونا مدركين لرمزية هذه الصورة ومعناها، لكننا بالطبع لا نوافق على هذا التصرف وسنناقشه مع اللاعبين".

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والسياسيون الألمان أيضا

السياسيون الألمان بدورهم كانوا أكثر حدة تجاه اللاعبين. سيم أوزدمير، من حزب "الخضر" الألماني، كتب عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا: "ما قدّمه اللاعبان يتجاوز كل وصف. هذا غير معقول. أنتظر منهما الآن أن يوضحا الأمر، وأن يبعدا الشبهة عن نفسيهما".

وأضاف: "لقدم قدما نفسيهما مقابل دعاية رخيصة لمستبد ولحاكم سلطوي".

من جهتها، قالت سيفيم داغديلين، من الحزب اليساري "دي لينكه"، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "التقاط الصور مع الطاغية إردوغان في فندق فخم بلندن، ومغازلته بالقول ’رئيسي‘، فيما يتعرض الأتراك الديموقراطيون للاضطهاد، ويتم سجن الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة، فإن ذلك يمثل خطأ كبيرا".

تغريدة سيفيم داغديلين من حزب "دي لينكه" الألماني

وخلافا للانتقادات، أعلن يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، القائمة الأولية للمنتخب استعدادا لنهائيات كأس العالم، وتضمنت القائمة اسمي اللاعبين.