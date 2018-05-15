إسرائيل ترد على أنقرة وتطرد القنصل التركي في القدس

أعلنت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، أن تل أبيب طرت القنصل التركي، فيما يبدو أنه رد على قرار أنقرة بطرد السفير الإسرائيلي، بعد يوم من مقتل أكثر من 60 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاج على حدود قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها طردت القنصل التركي في القدس، فيما ذكر المتحدث باسم الوزارة إنه جرى استدعاء القنصل وإبلاغه بالعودة إلى تركيا "للتشاور لبعض الوقت".
من جهة أخرى، نشر حساب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "إن إردوغان من بين أكبر داعمي حماس، وبلا شك فإنه سيتفهم الإرهاب والذبح".
وأيضا: "أقترح ألا يقوم (إردوغان) بوعظنا أخلاقيا".
"لبعض الوقت"
وكانت وزارة الخارجية التركية قد استنكرت أمس الاثنين في بيان لها العنف الذي تعاملت به القوات الإسرائيلية مع الفلسطينيين الذين تظاهروا سلمياً، واعتبرت أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس شجع إسرائيل على ارتكاب مذبحة.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن تركيا استدعت السفير الإسرائيلي في أنقرة إلى الوزارة، قبل أن تعلن طرده "لبعض الوقت".