شاهد: احتجاجات في رام الله بسبب مقتل فلسطينيين في غزة

تصاعد دخان أسود كثيف بسبب حرق إطارات سيارات، الثلاثاء، فيما كان الفلسطينيون يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة، بينما ردت الأخيرة بقنابل مسيلة للدموع في مدينة رام الله الفلسطينية.

واحتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي لإسرائيل، الاثنين، للاحتجاج على حصار أراضيهم ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن 58 فلسطينيا قتلوا في الاحتجاجات، حيث كان أكثر الأيام دموية في غزة منذ حرب 2014 بين إسرائيل وحماس في غزة.

ويقول المنظمون إن الاحتجاجات الأسبوعية تهدف إلى كسر حصار دام عشر سنوات على الأرض، فيما تقول إسرائيل إن حماس تستخدم المظاهرات كغطاء لتنفيذ هجمات.

ويحتفل الفلسطينيون يوم الثلاثاء بالذكرى السنوية لما يطلقون عليه "نكبة" أو كارثة، في إشارة إلى اقتلاع مئات الآلاف من الأشخاص الذين طُردوا أو اُضطروا للهرب خلال حرب عام 1948.