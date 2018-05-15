شاهد: إيفانكا ومنوتشين يدشنان مقر السفارة الأمريكية في القدس

دشن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ومستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب مقر سفارة بلديهما لدى إسرائيل في القدس. وتأتي الخطوة تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جعل المدينة المقدسة عاصمة للدولة العبرية، ولكن ذلك أثار الغضب الفلسطيني، كما أثار انتقاد عديد الحكومات الأجنبية، التي اعتبرت القرار انتكاسة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. في الأثناء أطلقت القوات الإسرائيلية النار على محتجين فلسطينيين على الحدود مع غزة، وقتلت أكثر من 50 منهم، عندما كانوا يتظاهرون في إطار "مليونية العودة وكسر الحصار".