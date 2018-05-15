ماكرون يندد بالعنف في غزة ويقول إنه سيتحدث إلى نتنياهو

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان صدر مساء الاثنين بالعنف ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة وجدد التأكيد على معارضته لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون تحدث مع عاهل الأردن الملك عبد الله ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء.
وقتلت القوات الإسرائيلية الاثنين عشرات المحتجين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة تزامنا مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل بالقدس.
وقالت الرئاسة الفرنسية "عبر ماكرون عن حزنه لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين الفلسطينيين في غزة اليوم وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية".
وأضافت "ندد بعنف القوات المسلحة الإسرائيلية ضد المتظاهرين".
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