افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس أمس الاثنين الموافق الرابع عشر من مايو أيار وقبل يوم واحد من ذكرى الفلسطينية.
شاهد: أمريكا تفتتح سفارتها في القدس على وقع مقتل وإصابة المئات في قطاع غزة
شاهد: أمريكا تفتتح سفارتها في القدس على وقع مقتل وإصابة المئات في قطاع غزة
وبالتزامن مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية تدشين سفارتها في القدس قام جنود إسرائيليون بفتح النار على متظاهرين في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 60 قتيلا وإصابة الآلاف من الفلسطينيين العزل.
كما أدت الغازات المسيلة للدموع إلى مقتل أصغر ضحية فلسطينية خلال الأيام الماضية وهي الرضيعة "ليلى الغندور" التي لم تتجاوز من العمر ثمانية أشهر.
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