شاهد: بوتين يقود أول شاحنة تعبر على جسر يربط بلاده بالقرم

افتتح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، جسرا يربط الجنوب الروسي بالقرم، بعد أربع سنوات على ضم شبه الجزيرة من أوكرانيا.
وبذلك يكون بوتين أول شخص يعبر هذا الجسر، الأمر الذي يمثل رمزية كبيرة، بحسب وسائل إعلام روسية.
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وبذلك يكون بوتين أول شخص يعبر هذا الجسر، الأمر الذي يمثل رمزية كبيرة، بحسب وسائل إعلام روسية.
وحضر الرئيس الروسي مراسم الافتتاح مرتديا بنطال من جينز وسترة واقية، على غير عادته.
ويظهر بوتين في الشريط المصور وهو يقفز إلى داخل شاحنة برتقالية اللون، ويقودها عبر الجسر، فيما ترافقه شاحنات أخرى.
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ويبلغ طول جسر القرم 19 كيلومترا، وسيكون أطول جسور القارة الأوروبية. ويربط الجسر الذي بلغت كلفة بنائه 228 مليار روبل (3,7 مليارات دولار) منطقة كراسنودار الجنوبية بمدينة كيرتش في القرم، فوق المضيق بين البحر الأسود وبحر أزوف.
وينقسم الجسر إلى قسمين، أحدهما للمركبات، والذي تم تدشينه يوم الثلاثاء والآخر للقطارات، والذي من المقرر أن يتم كشف النقاب عنه العام المقبل.
وسيتم إجراء اختبارات سلامة إضافية خلال الأشهر القليلة القادمة، قبل السماح للشاحنات الأخرى بالقيادة فوق الجسر.
من جهتها، دانت أوكرانيا المشروع، وقالت إنه ألحق اضرارا بالبيئة، مؤكدة أن السفن الكبيرة لن تتمكن بعد اليوم من عبور مرافئها على بحر أزوف.