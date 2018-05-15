قالت قناة الإخبارية الحكومية إن القوات السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن على مدينة جازان بجنوب المملكة يوم الثلاثاء.
السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن
السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن
وقال الحوثيون يوم الثلاثاء إنهم أطلقوا صاروخا على قاعدة الملك فيصل العسكرية في جازان.
ولم ترد تقارير حتى الآن عن ضحايا أو أضرار.
من جهتها قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.
وأضاف المتحدث بان هذا العمل من قبل الحوثيين يثبت تورط النظام الإيراني بدعمهم من خلال إمدادهم بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.
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