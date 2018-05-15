قال مسؤول بارز بالشرطة إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم ويخشى أن يكون 30 آخرون محاصرين تحت الأنقاض بعد انهيار جزء من جسر تحت الإنشاء في مدينة فاراناسي بشمال الهند يوم الثلاثاء.
عشرات القتلى والمفقودين جراء إنهيار جسر في مدينة هندية
عشرات القتلى والمفقودين جراء إنهيار جسر في مدينة هندية
وتقع مدينة فاراناسي وهي الدائرة الانتخابية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، في ولاية أوتار براديش وهي أعلى ولايات الهند سكانا. والمدينة مقصد مشهور لزوار الأماكن المقدسة والسياح.
وقال مودي على تويتر إنه "حزين للغاية" لفقد أرواح وطلب من المسؤولين في الولاية توفير كل الدعم الممكن للمتضررين.
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