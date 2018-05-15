الذكاء الاصطناعي لابتكار لوحات سوريالية عارية

يصنع روبي بارات الصور عبر تحويل الآلاف من اللوحات الفنية الكلاسيكية الممزقة من WikiArt إلى شبكة للتواصل (GAN) تستخدم نظاماً من شبكتين عصبيتين يطلق عليهما "المولد" و"المميز"، لإنشاء نسخ مقنعة من الأعمال باستخدام بيانات من اللوحات والتعلم الآلي.

سابقاً، وعندما اختبر بارات -وهو متخرج حديثاً من مدرسة عليا في ولاية فرجينيا الغربية- هذه التقنية مع اللوحات الزيتية للمناظر الطبيعية، قال إن GAN كانت قادرة على إنتاج تركيبات مموهة إلى حد ما، مع بعض اللمسات السيريالية. لكن في تجربة الصورة العارية، رفضت الشبكة العصبية التحرك بعد فترة.

يرى بارات حسب ما ينقل موقع vice.com أن GAN لم تتعلم بنجاح كيفية رسم صور عارية واقعية، لعدم القدرة على تمييز الفرق بين نقاط اللحم والبشر"

على الرغم من أن الناس قد يتراجعوا فوراً عن هذه الأشكال المتوحشة، يأمل بارات أن يرى الناس الإمكانات في الفن المصنوع بمساعدة من الذكاء الاصطناعي. ويقول: "أعتقد أن إحدى الحركات الفنية العظيمة القادمة ستكون الفن الذي خلقه الذكاء الاصطناعي. مثلما حدث عندما تم إدخال الكاميرا، تحول الفن من التركيز على الواقعية وتصوير دقيق للأحداث ليصبح أكثر تجريدية وانطباعاً".

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