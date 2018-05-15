الجنازات تستبدل المظاهرات في ذكرى يوم النكبة

شيع أهالي قطاع غزة الثلاثاء 15 مايو/ أيار جنازات نحو 60 قتيل سقطوا برصاص القوات الإسرائيلية في اليوم السابق. واِعتُبر الإثنين الذكرى السبعين للنكبة، اليوم الأسوأ من حيث عدد الضحايا منذ حرب غزة 2014.

وارتفع عدد القتلى إلى 60 أثناء الليل بعد وفاة رضيعة عمرها ثمانية أشهر من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في مخيم للمحتجين يوم الاثنين حسبما قالت عائلتها. وأصيب أكثر من 2700 فلسطيني إما بالرصاص أو من جراء الغاز المسيل للدموع.