ثلثا أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن قلقهم باستمرار الاستيطان على الأراضي الفلسطينية

أعرب ثلثا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين عن "قلقهم الشديد" من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016 والذي يقضي بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وتزامنت رسالة من عشرة أعضاء بالمجلس الذي يضم 15 عضوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع سقوط أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين في يوم واحد منذ عام 2014. وقتلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات على حدود قطاع غزة في الوقت الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس.