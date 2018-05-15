الخميس أول أيام شهر رمضان في غالبية دول العالم

أعلنت عدة دول، في مختلف أنحاء العالم، الثلاثاء، أن يوم الخميس، 17 أيار/مايو، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ليكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان.
وكانت سلطنة عُمان أول البلدان التي أعلنت وزارتها للأوقاف والشؤون الدينية موعد أول أيام رمضان، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية تعذّر رؤية هلال رمضان اليوم.
وإلى جانب السلطنة والمملكة، أعلنت كل من الأراضي الفلسطينية وقطر وسوريا والعراق ومصر وإيران وماليزيا وأستراليا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وجمهورية داغستان الروسية، وغيرها، أن أول أيام رمضان هو الخميس، للعام الهجري 1439.
إلى جانب ذلك، نشر مسجد باريس في العاصمة الفرنسية تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها إن أول أيام شهر الصيام سيكون الخميس، وفق ما قالت لجنة المسجد.
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