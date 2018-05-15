تركيا تستدعي سفيريها من الولايات المتحدة وإسرائيل

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استدعاء سفيري بلده من الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد أن عمليات القتل التي تعرض لها العشرات من الفلسطينيين خلال مظارهة في قطاع غزة احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وانتقد أردوغان ما أسماه بالاستخدام المفرط للقوة من طرف الجيش الإسرائيلي.
أردوغان الذي ألقى كلمة بحضور طلبة أتراك في العاصمة البريطانية لندن، وصف إسرائيل بالدولة الإرهابية، وقال: "ما تفعله إسرائيل اليوم هو إبادة جماعية، أنا ألعن هذه التصرفات، أعتذر على كلمتي هذه، لكنني ألعن أيضا هؤلاء الذين بقوا صامتين في مواجهة ما يحصل".
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وأكد في حديثه على وصف إسرائيل بالدولة الإرهابية، منوهاً أن ما تقوم به من خطوات هو تأكيد على هذا، وللأسف فإن الولايات المتحدة تتعاون معها، تماما كما يتعاونون مع الميليشات الكردية في سوريا، وهو أيضا ما تفعله تجاه داعش، وعاد وأكد في حديثه على أن ما تفعله إسرائيل اليوم هو إبادة جماعية، وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف بها إسرائيل بهذه الوحشية".
وأعلن اردوغان عن حداد لمدة ثلاثة أيام على الفلسطينيين الذين سقطوا خلال المواجهات، وكنوع من التضامن والدعم للفلسطينيين، وقال:"دعونا لاجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي".
وبحسب نائب رئيس الوزراء التركي باكير بوزداغ فإن تركيا استدعت سفيريها في الولايات المتحدة وإسرائيل للتشاور.
كما قامت جنوب أفريقيا بنفس خطوة تركيا، حيث قررت استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور.