تركيا تستدعي سفيريها من الولايات المتحدة وإسرائيل

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استدعاء سفيري بلده من الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد أن عمليات القتل التي تعرض لها العشرات من الفلسطينيين خلال مظارهة في قطاع غزة احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وانتقد أردوغان ما أسماه بالاستخدام المفرط للقوة من طرف الجيش الإسرائيلي.

أردوغان الذي ألقى كلمة بحضور طلبة أتراك في العاصمة البريطانية لندن، وصف إسرائيل بالدولة الإرهابية، وقال: "ما تفعله إسرائيل اليوم هو إبادة جماعية، أنا ألعن هذه التصرفات، أعتذر على كلمتي هذه، لكنني ألعن أيضا هؤلاء الذين بقوا صامتين في مواجهة ما يحصل".