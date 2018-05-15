أنقرة تطرد السفير الإسرائيلي "لبعض الوقت"

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إن تركيا استدعت السفير الإسرائيلي في أنقرة إلى الوزارة يوم الثلاثاء بعد يوم من مقتل أكثر من 60 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاج على حدود قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن الخارجية طلبت من السفير العودة لإسرائيل " لبعض الوقت"
وكانت وزارة الخارجية التركية قد استنكرت أمس الاثنين في بيان لها العنف الذي تعاملت به القوات الإسرائيلية مع الفلسطينيين الذين تظاهروا سلمياً، واعتبرت أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس شجع إسرائيل على ارتكاب مذبحة.
ودعت أنقرة أمس الاثنين إلى اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات الأخيرة في غزة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد قال أمس الاثنين إن الولايات المتحدة خسرت دورها كوسيط في منطقة الشرق الأوسط بنقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس.
وأضاف إردوغان في كلمة بمؤسسة تشاتام هاوس البريطانية "اختارت الولايات المتحدة بخطوتها الأخيرة أن تكون جزءا من المشكلة لا الحل وخسرت دور الوساطة في عملية السلام".
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