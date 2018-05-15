نيكي هايلي تشيد بإسرائيل لـ"ضبط النفس ضد حماس"

أشادت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، بإسرائيل، الثلاثاء، لتحليها بضبط النفس، في الوقت الذي تقوم فيه حركة حماس الفلسطينية "بالتحريض على العنف منذ سنوات، وقبل وقت طويل من قرار الولايات المتحدة نقل سفارتنا" للقدس.
وقالت هيلي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بشأن العنف الدموي في غزة: "لا توجد دولة في هذه القاعة يمكن أن تتحلى بضبط النفس أكثر مما تقوم به إسرائيل".
مسودة قرار كويتي
من جانبه، قال منصور العتيبي، سفير الكويت في الأمم المتحدة، إنه سيطرح على مجلس الأمن الدولي مسودة قرار بشأن "حماية المدنيين الفلسطينيين"، ولكنه أضاف "لا نتحدث عن عملية حفظ سلام".
وقال العتيبي للصحفيين قبل اجتماع لمجلس الأمن، بشأن أحدث أعمال عنف وقعت في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من خمسين قتيلا فلسطينيا رصاص الجيش الإسرائيلي، إنه من المرجح أن يطرح مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم الأربعاء.
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قلق شديد
من جهة أخرى، عبر ثلثا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، عن "قلقهم الشديد" من عدم تطبيق قرار صدر في عام 2016، يطالب بوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
وتزامنت رسالة من عشرة أعضاء بالمجلس، الذي يضم 15 عضوا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مع سقوط أكبر عدد من القتلى الفلسطينيين في يوم واحد منذ عام 2014.
وقتلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات على حدود قطاع غزة، في الوقت الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس.
وقالت كل من بوليفيا والصين وساحل العاج وغينيا الاستوائية وفرنسا وقازاخستان والكويت وهولندا وبيرو والسويد، في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: "يجب أن يقف مجلس الأمن وراء قراراته ويضمن أن تكون ذات مغزى، وإلا فإننا نجازف بتقويض مصداقية النظام الدولي".