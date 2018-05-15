رأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن العنف في قطاع غزة "مأساوي ويبعث على القلق" وأن هناك حاجة لإجراء تحقيق مستقل بعدما قتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص محتجين فلسطينيين على حدود القطاع يوم الاثنين.
ماي: هناك حاجة لتحقيق مستقل بشأن أحداث غزة
ماي: هناك حاجة لتحقيق مستقل بشأن أحداث غزة
وقالت ماي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بالعاصمة لندن "ثمة حاجة ملحة لمعرفة الحقائق بشأن ما حدث من خلال تحقيق مستقل وشفاف".
مضيفة أن "الخسائر البشرية مأساوية وتبعث على القلق الشديد... عنف من هذا القبيل مدمر لجهود السلام".
بدوره قال أردوغان، إنّ منطقة الشرق الأوسط، دخلت مأزقاً حقيقياً بعد نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس. وأنّ واشنطن أعدت الأرضية الملائمة لإسرائيل كي ترتكب الأخيرة مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقدم أردوغان، الذي يقوم بزيارة للمملكة المتحدة تستغرق ثلاثة أيام، تعازيه لأسر الذين فقدوا أرواحهم نتيجة أحداث وقعت في فلسطين.
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وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من مقتل 60 فلسطينياً الاثنين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، بنيران إسرائيلية أو الغاز المسيل للدموع، فيما وصفته السلطات الفلسطينية بمذبحة للمحتجين في اليوم الذي نقلت فيه الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المتنازع عليها.
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وفيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، أكّد أردوغان أنّ تركيا تولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتها مع بريطانيا، وتهدف لرفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين.
كذلك أكدت رئيسة الوزراء البريطانية على تناول المباحثات تعاون البلدين في القضايا الأمنية والاقتصادية. مشددة على أهمية الدور التركي في ضمان أمن المنطقة واستقرارها.