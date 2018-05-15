في أوروبا.. تعرف على البلدان الأفضل والأسوأ في حقوق المثليين جنسيا؟

تحتاج البلدان، في جميع أنحاء أوروبا، إلى بذل المزيد لحماية حقوق المثليات والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسية، والمتحولين جنسيا، وفقا لمؤشر جديد، يقول إن تقدم قوانين حمايتهم قد تباطأت في القارة العجوز.

يظهر مؤشر "رينبو يوروب"، الذي صدر اليوم عن مجموعة ILGA-Europe، تصنيف 49 دولة حول قوانين وسياسات المساواة للمثليين والمتحولين جنسيا، بحيث يتم إعطاء البلدان درجة بين 0 بالمئة (حيث توجد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان) و 100 بالمئة (حيث تحترم حقوق الإنسان وحيث توجد مساواة بشكل كامل).

هذا العام، احتلت أذربيجان الخانة الأسوأ، حيث سجلت أقل من 5 بالمئة على قياس المعايير في مجالات تشمل المساواة وعدم التمييز، والاعتراف القانوني بالجنس، وجرائم الكراهية، ومجال المجتمع المدني.