غموض يلف حفل الزفاف المرتقب للأمير هاري (33عاماً) حفيد ملكة بريطانيا، والسادس في ترتيب ولاية العرش، وخطيبته ميغان ماركل، (36عاماً)، في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور يوم السبت المقبل.
زوجة الأمير هاري تبحث عن بديل لوالدها!!
زوجة الأمير هاري تبحث عن بديل لوالدها!!
فالحفل المعد له بعناية مطلقة في مطلع الأسبوع المقبل قد يشهد غياب والد العروس حسبما نقل موقع إلكتروني مهتم بأخبار المشاهير.
وكان من المنتظر أن يرافق توماس ماركل (73 عاماً) ابنته ميغان في ممشى الكنيسة أمام 600 ضيف منهم كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية
باحتفال يتوقع أن يحضره أكثر من خمسة آلاف إعلامي، ونحو 100 ألف من المهنئين. لكن موقع تي.إم.زد الإلكتروني في المكسيك، حيث يعيش الأب، قال يوم الاثنين إن الأخير قرر عدم حضور الحفل الذي يقام في قلعة وندسور مقر ملوك بريطانيا منذ نحو ألف عام.
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وقال توماس للموقع إنه لا يريد أن يسبب حرجاً لابنته أو العائلة المالكة بعد تقارير ذكرت أنه سمح لمصور صحفي بالتقاط صور مصطنعة له مقابل أموال، كما أنه أصيب بأزمة قلبية قبل أسبوع.
وقالت سامانثا ماركل الأخت غير الشقيقة لميغان، لبرنامج تلفزيوني إن حضور والدها الزفاف يعتمد على صحته. مشيرة إلى معاناته من متاعب صحية وتعرضه لأزمة قلبية.
فيما امتنعت متحدثة باسم الأمير هاري عن التعليق مباشرة على تقرير تي.إم.زد أو التصريح فيما إذا كان والد ميغان سيحضر الزفاف أم لا.
وقال بيان لمكتب الأمير هاري في قصر كينزنغتون "إنها لحظة شديدة الخصوصية للآنسة ماركل، قبل أيام من زفافها. تطالب هي والأمير هاري بالتفهم والاحترام لها في هذا الموقف الصعب".
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من هو بديل والد ميغان؟
إذا لم يحضر والد ميغان في نهاية الأمر الحفل المقرر السبت المقبل، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بريطانيا الصيفي، فإنه وحسب مصادر إعلامية، قد يكون البديل والدتها دوريا راغلاند التي ستقضي الليلة السابقة لزفاف ميغان برفقتها في فندق بركشاير، أو والد زوجها الأمير تشارلز، أو شقيقه الأكبر الأمير ويليام، أو ربما الأمير فيلوب ذو الـ 95 عاماً وهو جد الأمير هاري، لكن صحة الأخير قد تمنعه هو الآخر من أداء المهمة.
البريطانيون غير مهتمين
استطلاع للرأي أجرته شركة يوجوف أظهر يوم الاثنين أن معظم البريطانيين لا يهتمون كثيراً. كما أظهر الاستطلاع أن 57 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، يعتقدون أن الأسرة المالكة هي من ينبغي أن تدفع تكاليف الزواج أيضاً، مع تكاليف الشرطة التي ستقوم بتأمين الحفل.
بدوره أظهر استطلاع أجري لصالح جماعة (ريبابليك)، وهي جماعة ضغط مناهضة للملكية، أن 66 من البريطانيين غير مهتمين بالحدث، وأن 60 بالمئة منهم يعتزمون قضاء عطلة نهاية الأسبوع بشكل عادي.