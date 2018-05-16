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رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

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رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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رويترز
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"السلام عليكم" العبارة التي استهل بها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تهانيه للمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان الكريم. وقد خص بهذه الكلمة مواطنيه المسلمين.

وقال ترودو في الكلمة التي نشرها على موقع رئاسة الوزراء الكندية وسجلها ترودو في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وتويتر وفيسبوك "اليوم، عند غروب الشمس، سيحتفل المسلمون في كندا وكافة أنحاء العالم ببدء شهر رمضان. خلال الشهر المقبل، الناس سيصومون ويجتمعون في منازلهم وفي المساجد للصلاة ويفطرون مع غروب الشمس. العائلات والأصدقاء سيفكرون بالقيم الموجودة في صلب رمضان مثل الرحمة والتعاطف والتسامح والكرم"

وأضاف رئيس الوزراء الكندي بلهجة هادئة ولطيفة "يذكرنا رمضان بانه يمكننا العمل أكثر من أجل تطبيق هذه القيم، وتقدير نعم الحياة وتقديم احتياجات الآخرين على احتياجاتنا".

كندا - التي تعرضت لعدة عمليات إرهابية نفذها إسلاميون متشددون آخرها كان في شهر تشرين الأول/أوكتوبر من العام 2017 – أكمل رئيس وزرائها قائلاً إن شهر رمضان هو "أيضاً فرصة للاحتفال بمشاركة المجتمعات الإسلامية في كندا وكذلك بالمشاركات الهامة التي أتى بها الكنديون المسلمون الى بلادنا. باسم عائلتنا، صوفي وأنا نتمنى السلام والسعادة لكل من يحتفي برمضان".

جاستن ترودو المناهض لمعاداة الاسلام ختم كلمته باللغة العربية متنمياً لكافة المسلمين "رمضان مبارك".

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