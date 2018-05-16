حوالي الربع مليون فتاة تحت سن الخمس سنوات تموت سنويا في الهند بسبب اهمال ناتج عن أفكار لها علاقة بالتمييز بين الجنسين بحسب دراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية الشهيرة " the Lancet".
دراسة: ربع مليون فتاة تحت الخامسة يمتن سنوياً في الهند لأنهن إناث
دراسة: ربع مليون فتاة تحت الخامسة يمتن سنوياً في الهند لأنهن إناث
حوالي 239000 حالة وفاة سنويا، أي حوالي 2.4 مليون خلال عشر سنوات، وهذا الرقم طبعا إذا استثنينا الوفيات التي تحصل قبل الولادة.
فالهنود في الغالب يفضلون المواليد الذكور، وهو ما قد يدفع الأهل لإنهاء حياة الجنين بإجهاضه.
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وبحسب القائم على الدراسة كريستوف غوليموتو، فإن التمييز على أساس الجنس الحاصل تجاه الفتيات لن يؤدي إلى اجهاضهن فقط، بل قد يتسبب بوفاة بعض من ولدن أيضا، ويضيف: "المساواة بين الجنسين لا تكون فقط حول الحق في التعليم والتوظيف أو التمثيل السياسي، بل وهو أيضا حول الاهتمام والعناية، كالحرص على تقديم التطعيمات اللازمة وتغذية الفتيات، ليتمكن من الاستمرار بالحياة".
وبحسب الدراسة فإن فتيات تحت سنة الخامسة يمتن في 35 مقاطعة في 640 منطقة، وذكر التقرير أن حالات الوفاة المبكرة عند الفتيات في 29 مقاطعة أكثر من المقاطعات البقية، كما أنه في كل مدينة فيها منطقة بعدد وفيات بين الفتيات ملحوظ.
وأشارت الدراسة أن هذه المشكلة في شمالي الهند، في أكبر أربع ولايات، حيث أن أكثر من ثلثي حالات الوفاة فيها وجدت في مدن أوتار براديش، بيهار، رارجاستان، وماذيا براديش.