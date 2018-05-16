بعد فوز إسرائيلية بمسابقة اليوروفيجين.. آيسلنديون يطالبون بمقاطعة المسابقة

8500 شخص في آيسلندا والعدد قابل للازدياد بدأوا بحملة على الانترنت لمقاطعة مسابقة Eurovision في الموسم القادم 2019 المقرر أن تقام في إسرائيل، الخبر الذي نشره موقع "grapevine" الثلاثاء 15 مايو / أيار، ذكر أن الآيسلندي الذي لفت أنظار المواطنين هو "بال أوسكار" ـ وهو مطرب مشهور ـ طالب بلده بمقاطعة المسابقة أيضا بشكل رسمي.

الحملة بدأها آرني سيغوروسون، مباشرة بعد أن بدأت نشرات الأخبار بنقل الأحداث التي وقعت في غزة وسقط فيها عشرات القتلى ونحو ألفي وثمانمئة جريح، الحملة موجهة للشبكة الوطنية للإذاعات RÚV، المشرفة على مشاركات آيسلندا في البرنامج.