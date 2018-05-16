أكبر لاجئة في اليونان.. عمرها 111 سنة وترغب بالسفر إلى ألمانيا

ليلى صالح، اللاجئة الأكبر عمراً في اليونان، وربما في أوروبا كلها، بحسب مكتب خدمات اللاجئين، فليلى المولودة في ديسمبر / كانون الأول عام 1907 في مدينة كوباني "عين العرب" بسورية تبلغ من العمر 111 عاماً، بدأت رحلة لجوئها من مسقط رأسها حتى مدينة أزمير في تركيا، ومن هناك وصلت إلى جزيرة ليسفوس اليونانية على متن قارب صغير.

أسرة ليلى وصلت اليونان عام 2017، حيث أقامت في مخيم موريا للاجئين لأربعة أيام، لتنتقل بعدها إلى شقة في مدينة مايتيلين، كما حصلت بعدها على مساعدة من برنامج مخصص للاجئين تديره منظمة " Solidarity Now" التي تشرف عليها وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة، وتنتقل على إثرها إلى أثينا.