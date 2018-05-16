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الضفة الغربية

اجتماع يسبق آخر للجامعة العربية بهدف رد موحد على التصرف الإسرائيلي

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اجتماع يسبق آخر للجامعة العربية بهدف رد موحد على التصرف الإسرائيلي

صورة لمتظاهرين أثناء اطلاق قوات الاحتلال عليهم على حدود غزة
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قالت الجامعة العربية إن أعضاءها بصدد إعداد خطة للرد على التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وقال مساعد الأمين العام للجامعة حسام زكي إن الجامعة العربية ستواجه قرارات الولايات المتحدة الأخيرة أو أي بلد آخر يخطط نقل سفارته إلى القدس المحتلة.

وجاء بيان الجامعة في ختام اجتماع خارق للعادة عقد الأربعاء في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة مقتل أكثر من ستين فلسطينيا من بين المحتجين على يد القوات الإسرائيلية، في ظل الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة في إطار مسيرة العودة. وينتظر أن يعقد اجتماع آخر على مستوى وزراء خارجية الدول العربية يوم الخميس، بهدف صياغة رد موحد على التصرف الإسرائيلي.

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وكان سكان قطاع غزة من الفلسطينيين شيعوا يوم الثلاثاء 60 قتيلا سقطوا في احتجاجات على الحدود يوم الاثنين بنيران القوات الإسرائيلية، في أدمى يوم بالقطاع خلال سنوات، وتزامنت الاحتجاجات مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر دبلوماسي عربي لم تذكر اسمه قوله إن الاجتماع يهدف "لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية، بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة".

الوكالات • رويترز