اجتماع يسبق آخر للجامعة العربية بهدف رد موحد على التصرف الإسرائيلي

قالت الجامعة العربية إن أعضاءها بصدد إعداد خطة للرد على التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وقال مساعد الأمين العام للجامعة حسام زكي إن الجامعة العربية ستواجه قرارات الولايات المتحدة الأخيرة أو أي بلد آخر يخطط نقل سفارته إلى القدس المحتلة.
وجاء بيان الجامعة في ختام اجتماع خارق للعادة عقد الأربعاء في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة مقتل أكثر من ستين فلسطينيا من بين المحتجين على يد القوات الإسرائيلية، في ظل الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة في إطار مسيرة العودة. وينتظر أن يعقد اجتماع آخر على مستوى وزراء خارجية الدول العربية يوم الخميس، بهدف صياغة رد موحد على التصرف الإسرائيلي.