فاز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء ببطولة الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه وذلك بعد التغلب على نظيره الفرنسي أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء باللقاء النهائي الذي أقيم بمدينة ليون الفرنسية.
أتلتيكو مدريد يقسو على مارسيليا بثلاثية ليفوز بلقب الدوري الأوروبي
أتلتيكو مدريد يقسو على مارسيليا بثلاثية ليفوز بلقب الدوري الأوروبي
أحرز أهداف اللقاء المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان بواقع هدفين في الدقيقة 21 والدقيقة 49 من عمر اللقاء قبل أن يحسم لاعب الوسط الإسباني غابرييل فيرنامديس آريناس (غابي) اللقب لمصلحة فريقه بهدف قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.
وزاد من حزن الجماهير الفرنسية خروج قائد وصانع ألعاب مارسيليا والمنتخب الفرنسي ديميتري باييت بعد نصف ساعة من بدء اللقاء وذلك عقب إصابته مما يلقي بالشك حول إمكانية غيابه عن صفوف المنتخب خلال نهائيات كأس العالم المقبلة.
وشاهد المدير الفني الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني فريقه من مدرجات ملعب ليون وذلك بسبب إيقافه لمدة أربع مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
سيطرة وهدف معاكس
وسيطر مارسيليا على المراحل الأولى من اللقاء لكنه أهدى اتليتيكو التقدم عندما فشل اندريه-فرانك زامبو أنجيسا في السيطرة على تمريرة من الحارس ستيف مانداندا لتصل الى غابي الذي هيأها لغريزمان ليهز الشباك بسهولة في الدقيقة 21.
واضاع مارسيليا فرصة انتزاع التقدم في الدقيقة الرابعة عندما سدد فاليري جيرمان الكرة بعيدا عن المرمى وهو منفرد بيان اوبلاك وازدادات الأمور سوءا عندما غادر صانع اللعب ديميتري باييه الملعب وهو مصاب والدموع تنهمر عن عينييه في الدقيقة 32.
وعقب أربع دقائق على بداية الشوط الثاني، شق كوكي طريقه عبر ثغرة في خط وسط مارسيليا ومرر الكرة لغريزمان الذي سدد في شباك مانداندا قبل أن يضيف غابي هدفا ثالثا لينزل بالفريق الفرنسي ثالث هزيمة في نفس العدد من المباريات النهائية بالبطولات.
حسم مدريدي
وسيطر أبناء العاصمة الإسبانية على مجريات الشوط الثاني دون مقاومة تذكر من لاعبي مارسيليا حتى سجل غريزمان وغابي الهدفين الثاني والثالث معلنين فوز فريقهم باللقب الأوروبي الثاني في ترتيب ألقاب الأندية بعد لقب دوري الأبطال.
وكان أتلتيكو قد فاز بلقب البطولة أعوام 2010 و2011.
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