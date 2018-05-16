منظمة الأسلحة الكيميائية ترجح استخدام الكيميائي في سراقب.. ولا تذكر اسم الفاعل

رجحت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأربعاء 16 مايو / أيار أن يكون قد تم استخدام غاز الكلور في فبراير /شباط الماضي بهجوم على محافظة إدلب شمال غرب سورية.

التقرير الذي نشرته المنظمة بناء على فحوصات معملية أكد وجود المادة الكيماوية السامة، لكنه لم يأتِ على ذكر الطرف الذي استخدمها.