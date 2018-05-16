مصر: عفو رئاسي يشمل أكثر من 330 سجينا شابا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء إنه أصدر قراراً بالعفو عن أكثر من 330 سجيناً كثيرون منهم شباب شاركوا في مظاهرات في السنوات الماضية، وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية أن من بينهم عضوين في حزب الدستور المعارض.

وخلال مؤتمر شبابي يعقد في القاهرة، ويذيع التلفزيون المصري وقائعه على الهواء مباشرة، طلب السيسي أن ينفذ وزير الداخلية قرار الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.