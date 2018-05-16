بيع ألماسة تناقلتها القصور الملكية في أوروبا 300 سنة بمبلغ خيالي

في مدينة جنيف السويسرية، باعت دار سوذبيز للمزادات ألماسة زرقاء تناقلتها عائلات ملكية أوروبية مدة 300 عاماً بسعر 6.7 مليون فرنك سويسري (6.7 مليون دولار أميركي). هذا المبلغ فاجأ القيمين على الدار الذين توقعوا أن تباع هذه الماسة بين 3.5 مليون و5 ملايين فرنك سويسري.
قصة ألماسة فيرنيزي
هذه الماسة ذات الزرقة الداكنة تزن 6.16 قيراطاً. تعرف بألماسة فيرنيزي ولها قصة طويلة...
بداية استخرجت من مناجم الماس في الهند. ثم أهداها ملك اسبانيا فيليبي الخامس لإليزابيت فيرنيزي إبنة دوق بارما وبيانسيزا بمناسبة زواجهما عام 1715. ثم انتقلت ملكية هذه الماسة عبر أكثر من سبعة أجيال من سلالة ملك اسبانيا واليزابيت حول أوروبا عبر زيجات مع عائلات أوروبية أخرى من اسبانيا الى فرنسا وإيطاليا والنمسا.
ألماستان أخريان سعرهما يفوق التوقعات
هذا وبيعت ألماستان أخريان الثلاثاء في مزاد سوذبيز بمدينة جنيف بأسعار أعلى متجاوزتين أيضاً التوقعات الخاصة بهما إذ وصل سعر خاتم به ألماسة بيضاوية ووزنه 50.39 قيراط إلى 8.1 مليون فرنك كما بيعت ألماسة مستديرة وزنها 51.71 قيراط بسعر 9.26 مليون فرنك.