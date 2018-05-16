مليارديرات العالم يتكاثروا وفقراء العالم يتزايدوا، علاقة نسبية غريبة. أوردت آخر الاحصاءات أن عدد مليارديرات العالم زاد نحو 2،754 مليارديرا جديدا في العام 2018. فكيف يمكن هؤلاء من جمع ثرواتهم؟ وهل من بين أغنى أغنياء العالم رجال أعمال عرب؟
تعرف على جنسيات أثرى أثرياء العالم وهل بينهم عرب؟
تعرف على جنسيات أثرى أثرياء العالم وهل بينهم عرب؟
وكعادتها الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر، إذ يعد نحو 25% من ميارديرات العالم من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، فتحتضن الولايات المتحدة عددا كبيرا من أثرياء العالم ما يوفق عددهم في الصين وألمانيا والهند.
إليكم قائمة من البلدان التي تحتضن أكبر عدد من الأثرياء ومجموع ثرواتهم
الإمارات العربية المتحدة: 62 مليارديرا لمجموع ثروة يحصل إلى 169 مليار دولار
المملكة العربية السعودية: 62 مليارديرا ويصل مجموع ثرواتهم إلى 169 مليار دولار
بريطانيا العظمى: 90 مليارديرا لمجموع ثروة يصل إلى 251 مليار دولار
هونغ كونغ: 93 مليارديرا لمجموع ثروة يصل إلى 315 مليار دولار
روسيا: 96 مليارديرا لمجموع ثروة يصل إلى 351 مليار دولار
سويسرا: 99 مليارديرا ويصل مجموع ثرواتهم إلى 265 مليار دولار
الهند: 104 مليارديرا ويصل مجموع ثرواتهم إلى 299 مليار دولار
ألمانيا: 152 مليارديرا ويصل مجموع ثرواتهم إلى 466 مليار دولار
الصين: 338 مليارديرا ويصل مجموع ثرواتهم إلى 1.1 تليريون دولار
الولايات المتحدة الأمريكية: 680 مليارديرا لمجموع ثروة يتجاوز 3.2 تريليون دولار
في الخريطة التالية، يقطن أثرياء العالم المناطق المظللة باللون الأحمر وتتضاعف حدة اللون طبقا لنسبة وجود الأثرياء في بلدان العالم.
وعلى الرغم من وجود أثرياء من العرب في وطننا العربي إلا أن الدولتين العربيتين الوحيدتين الموجودتين على القائمة هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما أن الدولتين جاءت في نهاية القائمة.