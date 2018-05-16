غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس بعد يومين من افتتاح الأميركية

افتتحت غواتيمالا الأربعاء 16 مايو / أيار سفارتها في القدس، بعد يومين من نقل الولايات المتحدة الأمريكية مبنى سفارتها إلى المدينة، بمراسم احتفالية ضخمة.
وقد حضر الافتتاح الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس الذي وصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء 15 مايو / ايار بصحبة يوم أمس بصحبة وزير دفاعه لويس مغويل رالدا ووزير الاقتصاد اسيكلو فالداريس ورئيس الكونغريس الفارو ارزو اسكوبارن.
الزيارة ستستمر ليومين حيث سيلتفي بالرئيس الإسرائيلي رؤفوين ريفلين، وسيتناولوا الغداء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما سيلتقي مع رئيس بلدية القدس نير بركات، ليتسلم مفاتيح شرفية للمدينة.
غواتيمالا هي واحدة من تسعة دول عارضت قرار الجمعية العامة والذي طالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وهي غواتيمالا، الهندوراس، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيسيا، نورو، بالو، توغو، الولايات المتحدة.
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الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس بنفسه كان قد غرد قراره على نقل السفارة إلى القدس، يوم 22 كانون الثاني / ديسمبر 2017، وأكد إعطاء تعليمات منذ يوم الأحد تقضي بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس. ويأتي هذا الإعلان الرئيس بعد بضعة أيام فقط من تأييد غواتيمالا للولايات المتحدة في خلاف بشأن وضع المدينة.
وقد تم رفع علم غواتيمالا على مقر السفارة الجديد منذ الثاني من مايو / أيار الجاري.