قيادات حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب في أمريكا ودول خليجية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة وأعضاء آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي، أدرجوا عشرة من قادة جماعة حزب الله اللبنانية بينهم الأمين العام للجماعة حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، على قوائم الإرهاب يوم الأربعاء. وأضافت الوكالة أن الدول الخليجية استهدفت أيضا أربعا من لجان الجماعة وأمرت بتجميد أصول وأرصدة الأفراد.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات إضافية على قيادة حزب الله حيث استهدفت أكبر مسؤولين بالجماعة وهما حسن نصر الله ونعيم قاسم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن العقوبات شملت أيضا أربعة أفراد آخرين . وهذه ثالث جولة من العقوبات تعلنها واشنطن منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الأسبوع الماضي.