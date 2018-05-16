شاهد كيف تستعدّ الجالية المسلمة لقضاء شهر رمضان في مولنبيك؟

ليلة حلول شهر رمضان المبارك، قمنا بالتجول في حي مولنبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والتقينا أفرادا من الجالية المسلمة المقيمة ببلجيكا. كان محور أسئلتنا يصبّ في معرفة ما تشعر به الجالية العربية والمسلمة بحلول الشهر الفضيل. جدير أن التصوير و التحدث مع المقيمين في حي مولنبيك ليس بالأمر السهل ذلك أن كثيرا من المقيمين لا يريدون التحدث إلى وسائل الإعلام فهم يتهمونها بأنها تتحامل عليهم ويعتبرون أنها أسهمت في تشويه صورة الحي البلجيكي، لأنها كانت تتفنن حسب من التقينا بهم في التحدث عن الجوانب السلبية و تصور المقيمين وحوشا وتزدري ديانتهم الإسلامية وهي بنظرهم لم تكن موضوعية لانها تغاضت عن التحدث عن الملامح المشرقة للحي، الذي تسكنه غالبية مسلمة.