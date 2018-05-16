قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إن الشرطة قتلت بالرصاص أربعة رجال، بعدما استخدموا سيوف الساموراي لمهاجمة ضباط عند مقر شرطة رياو في بيكانبارو في سومطرة، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين.
القضاء على مسلحين بسيوف الساموراي إثر قتلهم ضابطين إندونيسيين
القضاء على مسلحين بسيوف الساموراي إثر قتلهم ضابطين إندونيسيين
وقال متحدث باسم الشرطة إن ضابطين أصيبا في الهجوم بالسيوف الذي استهدف مقر شرطة رياو، بينما قتل آخر بعدما حاول أحد الجناة الهرب وصدمه بالسيارة.
وفيما قالت السلطات إنها لم تتعرف بعد على هوية الجناة، قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم، الذي يأتي بعد سلسلة تفجيرات انتحارية أعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عنها، واستهدفت كنائس ومبنى للشرطة في سورابايا ثاني أكبر مدن البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.
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