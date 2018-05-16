القضاء على مسلحين بسيوف الساموراي إثر قتلهم ضابطين إندونيسيين

" إن أسوأ سيناريو سيكون الاضطرار إلى إغلاق العديد من المصانع وأن نعرض زوارقنا في سوق المبيعات،ذلك أن المياه البريطانية،هي على جانب مهم بالنسبة لنا.وإن لم نتمكن من صيد الأسماك سيكون الأمر كارثيا في حقيقة الأمر"

غيرت مون أمين عام فيسناد- جمعية تعنى بالصيد مقرها في أورك