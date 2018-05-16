طاف اثنان من رواد محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء خارج مدارها في مهمة صيانة ستستمر لقرابة ست ساعات.
رائدان يطوفان بالفضاء لصيانة أجهزة المحطة الدولية
رائدان يطوفان بالفضاء لصيانة أجهزة المحطة الدولية
وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن دريو فويستيل وريكي أرنولد بالمهمة "إكسبيديشن 55" سيعملان على ترقية أجهزة أنظمة التبريد بالإضافة لتركيب معدات اتصالات محدثة بالمحطة.
ومن المنتظر ان تطلق المحطة مهمة مماثلة يوم 14 يونيو-حزيران المقبل.
للمزيد:
سبيس إكس تطلق صاروخا جديدا معدا لنقل مركبات مأهولة مستقبلا
ناسا ترسل طائرة هليكوبتر للمريخ