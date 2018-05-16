مئة ألف دولار مكافأة لمن يفجر السفارة الأميركية في القدس

مجموعة من الطلاب الإيرانيين وضعوا مكافأة قيمتها مئة ألف دولار لمن يتمكن من تفجير السفارة الأميركية في القدس.
هذا الخبر ورد على وفق الموقع الالكتروني لشبكة أخبار الطلبة في إيران يوم الثلاثاء. وفي المنشور الوارد فيه، فقد كتب فيه، باللغات العربية والإنكليزية والفارسية، أن الحركة الطلابية للعدالة تدعم كل من يتمكن من تفجير السفارة الأميركية في القدس التي وصفوها بغير القانونية.
وأضاف الخبر أن نقل السفارة الأميركية الى القدس أدى الى غضب وكره المسلمين والاحرار في العالم.
من هم هؤلاء الطلاب الإيرانيون؟
هؤلاء الطلبة المنتمون "للحركة الطلابية للعدالة"، هم طلاب جامعيون ينتمون للتيار المتشدد في إيران. ويعرفون عن أنفسهم وفق موقعهم الالكتروني بأنهم غير معتدلين وغير اصلاحيين.
وفي رسالة موجهة للمسؤولين الدبلوماسيين والجهاز العسكري في بلادهم نشرت على موقع الحركة الالكتروني، طلبوا هؤلاء الجامعيون الإجابة "عن سبب عدم اتخاذ إي اجراء حتى الآن لمساعدة الضفة الغربية ومنع إراقة دماء الشهداء ونقل السفارة الأميركية الى القدس بصورة غير مشروعة؟".
تجدر الإشارة الى أن السفارة الأميركية التي افتتحت يوم الاثنين وسط تنديدات عالمية وعربية ومظاهرات احتجاجية في قطاع غزة سقط فيها أكثر من 63 قتيلاً فلسطينياً وأصيب نحو 2800 آخرين على يد القوات الإسرائيلية.