قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق رياض بدران إن مسلحين يحاصرون عدة مراكز تصويت في مدينة كركوك شمال البلاد، بعد أربعة أيام من إجراء الانتخابات العامة.
مسلحون يحاصرون مراكز تصويت في كركوك تعبيرا عن رفضهم لنتائج الانتخابات
مسلحون يحاصرون مراكز تصويت في كركوك تعبيرا عن رفضهم لنتائج الانتخابات
وأضاف بدران إن المسلحين، الذين لم يحدد هويتهم، يمارسون ضغوطا على المفوضية لتغيير نتائج الانتخابات. ومضى يقول "إن بعض المفوضين هم بحكم الرهائن"، وطالب السلطات بحمايتهم.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال أمس الثلاثاء، إنه إذا ثبت وجود خلل في نظام التصويت الإلكتروني الذي استخدم في الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع، فيجب على مفوضية الانتخابات إعادة فرز الأصوات في كل أنحاء العراق.
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وقال العبادي إنه بعد الاتهامات بوجود تلاعب وأجهزة بها عيوب في محافظة كركوك بشمال العراق، فإنه ينبغي على مفوضية الانتخابات إجراء فرز يدوي جديد للأصوات هناك.
وفي محافظة كركوك في الشمال والسليمانية المجاورة، والتي يهيمن الأكراد على سكانها، شكت أحزاب المعارضة الكردية من حدوث تلاعب في الأصوات، وقالت إن الفوز الكبير غير المتوقع لأحد الأحزاب الكردية الرئيسية هناك جاء نتيجة تزوير.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء، إن النتائج الأولية من كركوك تشير أيضا إلى فوز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأظهرت النتائج الأولية فوزا مفاجئا للكتلة التي تدعم رجل الدين مقتدى الصدر، وهو شيعي نأى بنفسه عن إيران، وقدم نفسه على أنه وطني ويحظى بشعبية.