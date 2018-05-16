لوكسمبورغ تسلّم سفيرة إسرائيل مذكرة احتجاج..تعرّف على الأسباب؟

سلّمت وزارة خارجية لوكسمبوغ سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا و لوكسمبورغ سيمونا فرانكل مذكرة احتجاج بشأن أعمال العنف التي استخدمتها إسرائيل ضد المدنيين يوم الإثنين على حدود قطاع غزة .

وحسب البيان الذي وصلت يورونيوز نسخة منه،أعربت وزارة خارجية لوكسمبورغ عن رغبتها في أن" تقدم سفيرة إسرائيل لدى لوكسمبورغ توضيحات بشأن الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المدنيين الفلسطينييين،في قطاع غزة و الذي خلف أكثر من 50 قتيلا ومئات الجرحى في يوم الرابع عشر من أيار/مايو "

سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا،ولوكسمبورغ سيمونا فرانكل

وأضاف البيان "إنه في أعقاب أعمال العنف غير المقبولة التي ارتكبت مؤخرا في قطاع غزة ،استدعى وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن سفيرة اسرائيل لدى بلجيكا و لوكسمبورغ سيمونا فرانكلين إلى مقر الوزارة".

وفضلا عن ذلك و حسب البيان ذاته قالت وزارة خارجية لوكسمبورغ، "إنها تريد توضيحات للتصريحات التي أدلت بها سفيرة إسرائيل للتلفزيون البلجيكي قبل يومين حيث اعتبرت قتلى غزة إرهابيين".

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وأضاف البيان ذاته "تدين لوكسمبورغ، الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية وتدعو إلى تحقيق دولي مستقل، و يندرج الإجراء كما أشار مصدر في وزارة خارجية لوكسمبورغ إلى أن ذلك من شانه أن يعمل على منع تصعيد العنف وارتفاع وتيرته".