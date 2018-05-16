السجن المؤبد للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين.. وأحكام تطال مسؤولين سابقين

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة صفاقس بتونس يوم الثلاثاء 15 مايو / أيار على الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بالسجن مدى الحياة، في تهم جرائم قتل عمد أو محاولة القتل.
الخبر والذي نشرته "وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري" في تونس، جاء فيه أن هذا الحكم يتعلق بقضية الأحداث التي شهدتها محافظة صفاقس خلال ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 حيث سقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين نتيجة إطلاق قوات الأمن الرصاص عليهم.
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كما حُكم على وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم لمدة عشرة سنوات، وبعدم سماع الدعوى في حق علي السرياطي مدير الأمن السابق في عهد بن علي، وسجنه على ذمة قضايا أخرى، كما قضت المحكمة بتعويضات مادية لعائلات الضحايا.