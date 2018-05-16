يواجه نادي مارسيليا الفرنسي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مساء هذا الأربعاء ضمن منافسات نهائي كأس الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) متسلحاً بإقامة المباراة بملعب مدينة ليون الفرنسية.
مارسيليا يتحصن بأفضلية الأرض أمام أتلتيكو مدريد في نهائي اليوروبا ليغ
مارسيليا يتحصن بأفضلية الأرض أمام أتلتيكو مدريد في نهائي اليوروبا ليغ
وتدفق الآلاف من محبي مارسيليا إلى ليون مدعومين بجماهير نادي ليون التي ستساند مواطنيها في مواجهة الكتيبة المدريدية.
ويسعى العملاق الفرنسي لإضافة أول ألقابه بالبطولة التي خسر مباراتها النهائية تحت مسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) في أعوام 1999 و2004.
وقال أحد جماهير نادي ليون ليورونيوز إن الجميع بالمدينة سيناصرون مارسيليا باعتباره ممثلاً لكرة القدم الفرنسية.
وأضاف مازحاً: "سنشجع مارسيليا على الرغم من أنك لن تر الشيء نفسه إذا لعب نادي ليون مباراة قارية بمدينتهم".
ووعد المشجع رئيس نادي ليون جان ميشيل أولاس بالحفاظ على أناقة ملعب النادي المضيف وذلك في ظل مخاوف من حدوث أعمال شغب أثناء وبعد اللقاء المرتقب.
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من ناحية أخرى، يدخل اتلتيكو المباراة سعياً لإضافة لقبه الثالث بعد فوزه باليوروبا ليغ أعوام 2010 و2012.
ويأتي اللقاء بعد عدة أعوام نافس فيها أتلتيكو على اللقب الأوروبي الأكبر وهو دوري أبطال أوروبا، مما وضعه ضمن مصاف الأندية الأقوى قارياً بعكس مارسيليا الذي لطالما عانى من أجل حجز مقعد بدوري الأبطال أو خرج من أدوارها الأولى خلال الأعوام القليلة الماضية.
ويقول أحد مشجعي مارسيليا إن تلك المكانة الكبيرة لأتلتيكو تخفف من الضغط النفسي الواقع على لاعبي النادي الفرنسي.
ويضيف ليورونيوز: "علينا أن نكون واقعيين. نحن ناد من أندية اليوروبا ليغ بينما اتلتيكو يقع ضمن أقوى اندية دوري الأبطال. سيكون من المنطقي ان نخسر لأن أتلتيكو ناد أقوى من مارسيليا اما إذا فزنا سنكون قد حققنا إنجازا كبيراً".
وتصعد الأندية صاحبة المراكز الثلاثة الأولى بالدوري الفرنسي إلى دوري الأبطال بينما تتأهل الفرق صاحبة المراكز التالية وأبطال الكؤوس المحلية للدوري الأوروبي.