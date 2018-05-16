يحل شهر رمضان على المئات من ملايين المسلمين بشتى بقاع العالم في وقت يعاني فيه الكثير منهم من الحروب الأهلية والتهجير القسري بالإضافة لانعدام الأمان.
المسلمون بالمناطق المنكوبة يستقبلون رمضان بمزيج من المعاناة والخوف
المسلمون بالمناطق المنكوبة يستقبلون رمضان بمزيج من المعاناة والخوف
وفي غزة، يحل الشهر الكريم بعد أيام من مقتل 60 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي وفي وقت يشتد فيه الحصار الاقتصادي على القطاع مما يمنع الكثير من السكان من التبضع لشراء عتاد رمضان من المنتجات الاحتفالية العتاد الغذائي.
وظهرت شوارع غزة بلا مظاهر للاحتفال برمضان، وقالت إحدى الفلسطينيات بالقطاع وتدعى أم عماد إن انقطاع رواتب العديد من السكان ألقى بظلاله على قدرتهم في التحضير لرمضان.
أما في العراق، فيستقبل مسلمو الموصل رمضان لأول مرة منذ ثلاث أعوام عاشوا خلالها تحت وطأة الحرب ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.
وعبرت أم طه عن تفاؤلها بالأوضاع بعد تحرير الموصل وهو ما ظهر على الآلاف من المحليين بسوق النبي يونس الشهير بالمدينة.
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الوضع لم يكن كذلك بالعاصمة اليمنية صنعاء، حيث تخيم الحرب الأهلية والأوضاع الإنسانية الصعبة على السكان بأغلب مناطق البلاد، وهو الوضع الذي وصفه أحد السكان بالمأساوي.
مسلمو الروهينغا الذين تم ترحيلهم قسراً من ميانمار إلى معسكرات للاجئين ببنغلاديش يواجهون مخاوف من عدم توفر الغذاء الكافي لوجبات الإفطار والسحور بشهر رمضان.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 700 ألف من مسلمي الروهينغا زحفوا من منازلهم إلى بنغلاديش وذلك بعد قيام جيش ميانمار المنتمي للأغلبية البوذية بطردهم من مناطق سكنهم.
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